Россия выступает за совместную работу по стабилизации на рынке нефти

https://static.news.ru/photo/cd851906-7a4a-11ea-a920-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия выступает за скоординированные действия для урегулирования ситуации на нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, именно эту позицию российская сторона представит на предстоящем заседании ОПЕК+. Он не озвучил конкретные параметры, отметив, что все нюансы будут обсуждаться в ходе переговоров, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что Россия была вынуждена пойти на компромисс с саудитами ради стабилизации цен на углеводороды. По его словам, российские власти поняли бесперспективность ценовых войн и опасные последствия для РФ.