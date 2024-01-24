Россия стала мировым лидером в одной из отраслей Минсельхоз: Россия заняла первое место в мире по добыче лосося в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия по итогам 2023 года стала мировым лидером по добыче лосося, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Патрушева. По словам министра, объем вылова в 2023 году составил более 600 тысяч тонн. Кроме того, животноводы по итогам прошлого года нарастили на 0,5 млн тонн производство молока и на 300 тысяч тонн производство мяса.

Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн, — говорится в публикации.

В ноябре сообщалось, что Россия заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию, увеличив их на 43% в 2023 году. По словам аналитиков, в период с января по октябрь правительство Испании закупило у России эквивалент 60 770 ГВт⋅ч сжиженного природного газа. В 2022 году было закуплено 42 453 ГВт⋅ч.

В начале января стало известно, что Белоруссия стала крупнейшим должником перед Россией. По состоянию на конец 2022 года общий объем долга республики составил $8,24 млрд. Общая задолженность всех стран перед российскими кредиторами составила $28,9 млрд.

До этого появилась информация, что внешний долг России по итогам 2022 года увеличился только перед Индией. По информации Всемирного банка, в 2022 году Россия имела еще двух независимых кредиторов — Южную Корею и Францию.