Силуанов: Россия выполнит социальные обязательства, несмотря на кризис

https://static.news.ru/photo/fcd25010-86e4-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это будет необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, российская и мировая экономика «столкнулась с новыми, непредсказуемыми ранее вызовами». Однако он заверил, что ресурсов у страны достаточно.

Социальные обязательства — это наш безусловный приоритет, они будут выполнены в любом случае, и деньги на социальные обязательства будут изысканы в обязательном порядке, — сказал Силуанов в специальном репортаже «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1».

Министр подчеркнул, что кабмин концентрирует ресурсы на главных направлениях, которые необходимы для снижения негативных последствий пандемии.

Он уточнил, что на замещение выпадающих нефтегазовых доходов в 2020 году из Фонда национального благосостояния будет потрачено 2 трлн рублей.

В этой же телепередаче, как писал NEWS.ru, помощник президента России Максим Орешкин назвал финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса, самым тяжёлым после Второй мировой войны.