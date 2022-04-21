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Экономика

Россия выплатила более 60 млн рублей украинским пенсионерам и бюджетникам

05:57, 22 апреля 2022
Россия выплатила более 60 млн рублей украинским пенсионерам и бюджетникам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия выплатила более 60 млн рублей в виде единовременных выплат пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций Украины. Выплаты получили более шести тысяч человек, размер выплат составляет 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

По сообщению пресс-службы МЧС, на которое ссылается агентство, за месяц работы пунктов выдачи принято 6,5 тысячи заявлений. Работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобождённых территориях Украины продолжается.

В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому, — говорится в сообщении.

С 20 апреля МЧС доставило на Украину и Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, вода, лекарства, стройматериалы.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 439 млн рублей регионам за размещение беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Средства направят на возмещение понесённых субъектами расходов на размещение и питание эвакуированных лиц. Больше всего денег поступит в Ростовскую, Воронежскую и Курскую области.

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