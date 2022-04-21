Россия выплатила более 60 млн рублей украинским пенсионерам и бюджетникам

Россия выплатила более 60 млн рублей в виде единовременных выплат пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций Украины. Выплаты получили более шести тысяч человек, размер выплат составляет 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
По сообщению пресс-службы МЧС, на которое ссылается агентство, за месяц работы пунктов выдачи
В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому, — говорится в сообщении.
С 20 апреля МЧС доставило на Украину и Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, вода, лекарства, стройматериалы.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит 439 млн рублей регионам за размещение беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Средства направят на возмещение понесённых субъектами расходов на размещение и питание эвакуированных лиц. Больше всего денег поступит в Ростовскую, Воронежскую и Курскую области.