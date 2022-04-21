Россия выплатила более 60 млн рублей украинским пенсионерам и бюджетникам

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Депутаты Госдумы выступили с инициативой по созданию стандартов классов жилья для того, чтобы исключить риск обмана покупателей. Письмо, авторами которого являются члены комитета по строительству и ЖКХ, направлено в Минстрой, ФАС и ДОМ.РФ, пишут «Известия».

В письме говорится, что в России нет чётко прописанных и утверждённых параметров классов новостроек за исключением «стандарта», который определяет Минстрой. Покупатели первичного жилья оказываются обманутыми из-за недобросовестной рекламы, которую используют...