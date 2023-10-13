Россия выдаст кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей

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В проекте закона о бюджете на 2024–2026 годы Минфин России запланировал выдачу кредитов другим странам на общую сумму в 1,4 трлн рублей, сообщает РБК. В ведомстве пояснили, что такой объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, завершения действующих проектов и финансовой поддержки экспорта в отраслях экономики, где сохраняется высокая конкурентоспособность отечественных товаров.

Согласно проекту, в 2024 году на кредиты другим странам планируется потратить 468,5 млрд рублей. В 2025 и 2026 годах на эти цели будет выделено 473,7 млрд и 479,9 млрд рублей соответственно.

Что касается возврата кредитов зарубежными партнерами, то, согласно прогнозу ведомства, Россия получит за указанный период 99,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим законом о бюджете прогноз заметно ухудшился, так как ранее в Минфине рассчитывали на возврат только в 2024 году 173,2 млрд рублей.

Ранее в Минфине сообщили, что федеральный бюджет может получить дополнительные 513,48 млрд рублей нефтегазовых доходов. В ведомстве отметили, что отклонение от ожидаемых показателей составило более 100 млрд рублей. В министерстве также раскрыли сумму, которая будет потрачена на покупку иностранной валюты и золота, — 398,72 млрд рублей. Проведение соответствующих операций запланировано на период с октября по ноябрь.