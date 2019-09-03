https://static.news.ru/photo/d5816854-cee1-11e9-8a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С 5 сентября вводится запрет на поставки продукции некоторых предприятий Армении и Казахстана из-за нарушений российских ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзоре).

В материалах службы поясняется, что в Армении право на поставки в Россию лишено ООО «Гойтекс». В рыбе от этого производителя выявлен малахитовый зелёный лечебный раствор, передаёт « Интерфакс ».

В молочной продукции молочного предприятия «Зинченко и К» из Казахстана обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Из-за этого компания тоже подпала под ограничения.

Также служба поставила под усиленный лабораторный контроль поставки продукции с двух рыбных предприятий Армении и трёх казахстанских производителей молока, мяса и рыбы.

Ранее Россельхознадзор отреагировал на запрет ягод из РФ в Финляндии. Дело в том, что в стране с 2020 года вступит в силу новое законодательство. Новые директивы предполагают, что при поставках российских ягод в Финляндию, отечественные производители должны заранее предоставить досье, где будет чётко прописана система контроля.