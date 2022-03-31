«Россети» в 2021 году получили 38,3 млрд рублей убытка по РСБУ

Группа «Россети» по итогам 2021 года получила 38,3 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) против 29,55 млрд рублей чистой прибыли в 2020 году. Об этом говорится в отчёте компании, с которым ознакомились в ТАСС.

Валовая прибыль за отчётный период увеличилась в 1,8 раза, до 20,48 млрд рублей, а убыток до уплаты налогов составил 37,11 млрд рублей против 30,07 млрд рублей прибыли годом ранее. В пресс-релизе компании уточняется , что сокращение чистой прибыли обусловлено переоценкой финансовых вложений, находящихся на балансе «Россетей». При этом переоценка носит неденежный фактор.

Ранее сообщалось, что Минэнерго разработало антикризисный план для топливно-энергетического комплекса в условиях санкций. Энергокомпаниям с госучастием предлагается разрешить направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов, также закрепляется возможность докапитализации компаний «Россети» и «РусГидро» на 82,6 млрд рублей и 34,4 млрд рублей соответственно.