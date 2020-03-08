https://static.news.ru/photo/2c1d2be2-6255-11ea-aedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основной причиной обвала нефтяного рынка и курса рубля послужило решение российской стороны выйти из соглашения ОПЕК+. Такой шаг Москвы Саудовская Аравия и ряд других крупнейших нефтедобытчиков расценили как объявление войны.

Последовали ответные действия. Так, Эр-Рияд объявил о серьёзном снижении цен на нефть для всех клиентов и по всей линейке сортов, сообщает «Ридус».

Ожидается рекордное за последние 20 лет снижение цены. К примеру апрельские поставки нефтяной компании Saudi Aramco подешевеют на $4−7 за баррель. На азиатском рынке цена лёгкой саудовской нефти снизится на $6, и на $4−6 по другим маркам. Покупатели из США получат скидку в $7, а европейцы — в $8.

Единственный смысл начавшейся нефтяной войны заключается в том, что стороны готовы идти на крайние меры до «полного уничтожения» противника. При этом Россия делает ставку на то, что сможет пережить период низких цен. Аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что план Москвы имеет серьёзный изъян.

Знаете, чего может быть не учтено в российском плане. Способности наращивать добычу. У России её нет, а у саудитов она есть. С этой стороны решение о развале ОПЕК+ совершенно нелогично, — сказал эксперт.

Он добавил, что огромные резервы России не смогут помочь ей в разворачивающейся ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики фондового рынка из США считают: факт официального прекращения сделки ОПЕК+ не станет причиной падения цен на нефть с 1 апреля. Однако, по их мнению, цена на нефтяные фьючерсы ещё не достигла дна. Многое будет зависеть от того, как быстро восстановится спрос в Китае, упавший из-за коронавируса, а также от решений, которые примут страны, добывающие нефть. Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд уверен, что ситуация на рынке нефти далека от стабилизации.