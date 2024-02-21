Россия впервые за пять лет поставила нефть Венесуэле Bloomberg: танкер с российской нефтью впервые за пять лет прибыл в Венесуэлу

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Супертанкер Ligera, на борту которого находится российская нефть сорта Urals, прибыл в Венесуэлу, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания судов. По данным агентства, Россия впервые за последние пять лет поставила в эту южноамериканскую страну нефть. Общий объем поставки оценивается в 1,7 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что Венесуэла регулярно закупала иностранную нефть для разбавления своей. Готовая продукция экспортировалась в другие страны. Такая методика позволяет обходить санкции, введенные против Каракаса правительством США, так как разбавленная нефть трудно поддается идентификации. Предполагается, что нефть Urals также будет использоваться для этих целей.

Однако Венесуэла могла приобрести ее исходя из других соображений. Специалисты также обратили внимание на то, что российская нефть прибыла в Венесуэлу на фоне обострения ситуации в Красном море. Из-за нее России стало сложнее поставлять черное золото Индии и Китаю.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что страна намерена присоединиться к БРИКС в ближайшее время. По мнению политического советника Сергея Маркелова, объединение получит еще одного мощнейшего игрока, так как Венесуэла обладает значительными природными ресурсами и выходом к океану.