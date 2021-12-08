Россия впервые в истории обогнала Швейцарию по экспорту шоколада

Россия в сентябре вошла в первую десятку мирового рейтинга экспортёров шоколада, впервые в истории опередив по этому показателю Швейцарию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). В 2020 году Россия занимала 11-е место в рейтинге.

Согласно данным ITC Trademap и UN Comtrade, экспорт шоколада из России с сентября 2020 года по сентябрь текущего составил $838,5 млн. Швейцария поставила за указанный срок продукции на $819 млн.

В 2021 году экспорт российских сладостей, по сравнению с прошлым годом, увеличится на 19,1% — до 824,5 тысячи тонн на $1,68 млрд. На долю шоколада приходится более половины объёма поставок всех сладостей — 51,5%.

Российские кондитерские изделия поставляются более чем в 90 стран. Основными их покупателями являются КНР и страны Таможенного союза. В последние годы растёт экспорт по таким направлениям, как Бразилия, Нигерия, а также страны Ближнего Востока. В АСКОНД отметили , что в данном регионе шоколад считается одной из самых востребованных сладостей, а российские кондитерские изделия ценятся именно за высокое качество.

Ранее сообщалось, что к Новому году в России сладости вырастут в цене примерно на 20% из-за рекордного подорожания какао и других ингредиентов. Об этом заявила владелица одной из частных кондитерских фабрик Светлана Баранова. При этом она опровергла слухи о том, что шоколадные фабрики намеренно поднимают цены перед зимним праздником, чтобы заработать на покупателях.