Россия возобновила экспорт алмазов в Индию. Он был временно остановлен из-за введения Западом антироссийских санкций, сообщает The Economic Times. Платежи осуществляются в евро через германские банки, однако торговцы в Индии надеются, что вскоре появится механизм оплаты «рупия — рубль».

Экспортёры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы уже предпочли бы механизм «рупия — рубль», — рассказал глава Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колин Шах.

В Индии расположено более 90% мировых мощностей по огранке алмазов. Камни, добываемые в России, также проходят огранку в Индии. На конец сентября 2021 года напрямую из РФ в Индию были отгружены алмазы примерно на $700 млн, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Индия намерена импортировать из России до конца года 15 млн баррелей нефти по сниженным ценам. Все расходы по транспортировке, страховке и фрахту танкера возьмёт на себя российский поставщик.