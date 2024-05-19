Россия вошла в топ быстрорастущих экономик XXI века Россия заняла 10-е место в рейтинге самых быстрорастущих экономик XXI века

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заняла 10-е место среди крупнейших экономик мира с самыми быстрыми темпами роста с начала XXI века, следует из данных Международного валютного фонда и Всемирного банка. В рейтинг вошли страны, чей размер валового внутреннего продукта составляет более $100 млрд, передает РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, ВВП России вырос в 7,7 раза. Показатель составил $2 трлн. При этом в конце прошлого века он равнялся $260 млрд.

Первое место в рейтинге заняла Эфиопия, чей ВВП увеличился в 19,4 раза и составил $160 млрд. На втором месте расположился Китай, а на третьем — Казахстан. Далее следуют Вьетнам, Катар, Румыния, Кения и Бангладеш. На девятом месте Индонезия, чьи темпы роста оказались на 0,6 раза быстрее, чем у России.

При этом единственной страной, которая показала уменьшение ВВП, стала Япония. Ее экономика сократилась на 15%, а ВВП составил $4,2 трлн. Самый медленный темп роста зафиксирован у Греции. Также в антитоп вошли Италия и Пуэрто-Рико.

Ранее Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта России в первом квартале текущего года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В прошлом году по итогам четвертого квартала рост ВВП составлял 4,9%.