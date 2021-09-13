Россия вошла в десятку стран мира по росту цен на жильё

Россия поднялась в мировом рейтинге роста цен на жильё, переместившись за год с четырнадцатого на десятое место. Этому способствовали льготные программы по ипотеке и выдача материнского капитала на первого ребёнка с 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение консалтинговой компании Knight Frank.

По данным компании, рейтинг роста цен на жильё по итогам второго квартала 2021 года вновь возглавляет Турция (+29,2%), второе место заняла Новая Зеландия (+25,9%), третье разделили США и Словакия (+18,6%). Россия переместилась с 14 на 10е место рейтинга с ростом цен на 14,4%. В прошлом квартале Россия занимала девятую строчку (+11,1%), а год назад — 14-е место (+8,1%).

Отмечается, что в истёкшем квартале наблюдался рост цен, связанный с повышением спроса на жилую недвижимость, чему способствовали льготные программы по ипотеке и выдача материнского капитала на первого ребёнка с 2020 года. Отмечается, что новые условия ипотеки с господдержкой делают ее практически недоступной для московского региона, однако в большинстве регионов России рост цен может продолжиться.

Ранее аналитик заявил, что государственное субсидирование ипотеки привёл к серьёзному перегреву рынка кредитования в сфере недвижимости. По его словам, за 5-7 лет банки намеренно шли на смягчение требований к потенциальным заёмщикам, что привело к сильному скачку спроса на жилищное кредитование, а средние сроки по ипотеке выросли как минимум в два раза. Эксперт отметил, что застройщики пойдут на политику скрытых скидок, однако это вряд ли приведёт к существенному снижению стоимости ипотечного кредита.