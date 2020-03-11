https://static.news.ru/photo/d67b6a78-6376-11ea-861e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём экспорта российской водки в январе снизился на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В денежном выражении он составил $6,1 млн.

При этом поставки водки в натуральном выражении составили 83,56 млн декалитров, что на 33% меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, объём экспорта водки из России в целом в 2019 году вырос на 7,6% по сравнению с 2018 годом и составил $161 млн. в натуральном выражении поставки водки составили 2,35 млрд декалитров, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Как писал NEWS.ru, российская водка больше всего экспортируется в Великобританию, Германию и на Украину.