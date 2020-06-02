Россия в рамках ОПЕК+ сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/81f22624-a4d8-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Россия в мае существенно сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Объёмы практически полностью сопоставимы с теми, что были оговорены в соглашении, сообщили в Министерстве энергетики.

В рамках соглашения ОПЕК+ <...> среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки, — цитирует информацию пресс-служба Минэнерго ТАСС.

Согласно соглашению Россия и Саудовская Аравия должны дополнительно снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей, то есть до 8,5 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что государства ОПЕК+ намерены продлить действие квоты по сокращению добычи нефти до начала сентября.