Россия в очередной раз сократила вложения в гособлигации США

Россия снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года, следует из отчётности, опубликованной на сайте американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций сократилась с $554 млн до $101 млн, доля краткосрочных снизилась с $3,166 млрд до $2,308 млрд.

В тройке крупнейших держателей госбумаг США остались Япония ($1,34 трлн), Китай ($1,08 трлн) и Великобритания ($621,6 млрд).

Вложения в американский государственный долг Россия начала сокращать весной 2018 года. Тогда в апреле уровень вложения снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. При этом в августе 2019-го он снова вырос до $93 млрд.

В марте 2020 года объём вложений сократился по сравнению с февралём более чем в три раза — с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Однако в апреле объём вновь увеличился, благодаря краткосрочным облигациям, до $6,58 млрд. В мае объём вложений сократился до $5,39 млрд, а в октябре - до $3,72 млрд.

Ранее стало известно, что сенат американского парламента проголосовал за увеличение лимита госдолга на $480 млрд. По словам экономиста Никиты Масленникова, это может привести к образованию кризиса на мировом финансовом рынке. Он пояснил, что подобная ситуация несёт опасность в первую очередь для зарубежных стран, а не для США.