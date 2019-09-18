https://static.news.ru/photo/55402d12-d9de-11e9-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Jun/Global Look Press

Согласно данным Минфина США, РФ продолжила сокращать вложения в американские ценные бумаги в июле 2019 года. Их уровень снизился до $8,5 млрд.

На долгосрочные бумаги из этой суммы приходятся $6,239 млрд. На краткосрочные — $2,262 млрд, передаёт РИА Новости .

В июне вложения РФ в ценные бумаги США сократились на $2,35 млрд. При этом Москва не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Значительно сокращать вложения в американские ценные бумаги Россия начала ещё в апреле 2018 года. Однако в сентябре и октябре прошлого года было замечено незначительное наращивание инвестиций в казначейские бумаги США. С ноября 2018 года вновь началось сокращение вложений.

Крупнейшим держателем американского долга в июле остаётся Япония. На втором месте — Китай, а на третьем — Великобритания.

Первый раз после введения санкций против России чистый государственный долг страны опустился ниже нулевой отметки. Нестабильная обстановка в мире и отсутствие сверхвысоких цен на нефть не помешали РФ добиться подобных показателей. News.ru узнал мнение экспертов и попытался выяснить, как долго получится удерживать долг на отрицательном уровне.