Согласно данным Минфина США, РФ продолжила сокращать вложения в американские ценные бумаги в июле 2019 года. Их уровень снизился до $8,5 млрд.
На долгосрочные бумаги из этой суммы приходятся $6,239 млрд. На краткосрочные — $2,262 млрд, передаёт
В июне вложения РФ в ценные бумаги США сократились на $2,35 млрд. При этом Москва не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
Значительно сокращать вложения в американские ценные бумаги Россия начала ещё в апреле 2018 года. Однако в сентябре и октябре прошлого года было замечено незначительное наращивание инвестиций в казначейские бумаги США. С ноября 2018 года вновь началось сокращение вложений.
Крупнейшим держателем американского долга в июле остаётся Япония. На втором месте — Китай, а на третьем — Великобритания.
Первый раз после введения санкций против России чистый государственный долг страны опустился ниже нулевой отметки. Нестабильная обстановка в мире и отсутствие сверхвысоких цен на нефть не помешали РФ добиться подобных показателей. News.ru узнал мнение экспертов и попытался выяснить, как долго получится удерживать долг на отрицательном уровне.