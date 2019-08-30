https://static.news.ru/photo/b817164c-cae0-11e9-8c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: ichal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за границей. В 2018 году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2019 года он увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности, до $12,6 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные таможенной статистики.

Рынок пластиков является крайне привлекательным для переработчиков с точки зрения стоимости вторсырья и спроса на него. Закупать такой мусор в России у них не получается, поскольку не отлажена система раздельного сбора отходов. Сейчас 94% мусора увозится на свалку.

Ранее News.ru сообщал, что москвичи смогут сдать в пункты приёма отходов стекло, бумагу, алюминий и пластик и получить за это билет в театр. Обмен будет длиться с 31 августа по 24 сентября в рамках акции «Искусство ради экологии». В прошлом году в акции приняли участие 4,5 тысячи человек. Они собрали около 10 тонн отходов.