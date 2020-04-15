Россия увеличила вложения в гособлигации США

Объём российских вложений в государственные бумаги США в феврале 2020 года увеличился на 19%, достигнув $12,58 млрд.
Из этой суммы $8,277 млрд вложено в краткосрочные бумаги и $4,309 — в долгосрочные. В ТОП-30 крупнейших держателей американского долга Россия не вошла. Первое место в списке держателей занимает Япония, после неё идут Китай и Соединённое Королевство,
Как писал NEWS.ru ранее, вложение свободных средств, в том числе депозитов физлиц, в гособлигации является обычной практикой банков во всех странах. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Отмечается, что ранее в интервью СМИ Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц.
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