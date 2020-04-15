Россия увеличила вложения в гособлигации США

https://static.news.ru/photo/22e1084e-7f6c-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 3rd Class Jennifer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объём российских вложений в государственные бумаги США в феврале 2020 года увеличился на 19%, достигнув $12,58 млрд.

Из этой суммы $8,277 млрд вложено в краткосрочные бумаги и $4,309 — в долгосрочные. В ТОП-30 крупнейших держателей американского долга Россия не вошла. Первое место в списке держателей занимает Япония, после неё идут Китай и Соединённое Королевство, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, вложение свободных средств, в том числе депозитов физлиц, в гособлигации является обычной практикой банков во всех странах. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Отмечается, что ранее в интервью СМИ Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц.