Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $4 млрд

Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги с $3,805 млрд до $4,006 млрд. Такие данные следуют из документов Минфина США.

По имеющимся данным, в мае и июне текущего года доля долгосрочных облигаций составила $305 млн, доля краткосрочных — более $3,7 млрд.

Вложения в американский государственный долг Россия начала сокращать весной 2018 года. Тогда в апреле уровень вложения снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. При этом в августе 2019 он снова вырос до $93 млрд.

В марте 2020 года объём вложений сократился по сравнению с февралём более чем в три раза — с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Однако в апреле объём вновь увеличился, благодаря краткосрочным облигациям, до $6,58 млрд. В мае объём вложений сократился до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в настоящее время является Япония с показателем $1,27 трлн. На втором месте с показателем $1,06 трлн находится Китай.

Ране МВФ пригрозил ростом общемирового госдолга до 99% ВВП.