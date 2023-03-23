Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз

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По данным Главного таможенного управления Китая, за первые два месяца 2023 года импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 5,99 кг до 1,67 т. Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 0,32 т до 2,72 т), передает РБК.

Доходы от экспорта платины в январе-феврале 2023 года выросли в 265 раз (с $0,2 млн до $53 млн), палладия — в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн).

Поставки родия выросли в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), а доходы от импорта этого металла — в шесть раз (с $13 млн до $76 млн).

Палладий и родий используются в производстве катализаторов различного назначения.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что по газопроводу «Сила Сибири — 2» из России через Монголию в Китай будет поступать не менее 50 млрд кубических метров газа. Совокупный объем поставок газа к 2030 году газа составит не менее 98 млрд куб. м, а также 100 млн тонн сжиженного газа.

В январе Россия вышла на первое место по сумме экспорта природного газа в Китай. Общие поставки энергоресурса составили 2,7 млрд куб. м. При этом объемы таких крупнейших поставщиков, как Катар и Туркмения, сократились до 1,9 млрд куб. м и 2,2 млрд куб. м соответственно.