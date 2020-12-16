Путин: Россия увеличила «подушку безопасности»

https://static.news.ru/photo/0be11f06-406b-11eb-852c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение объёма Фонда национального благосостояния (ФНБ) не означает, что Россия предполагает некий негативный сценарий развития событий. Тем не менее, такая «подушка безопасности» у государства непременно должна существовать, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Общий объём средств, которые должны быть израсходованы в 2020 году, составляет 350 млрд рублей, из них 250 млрд уже освоены, подчеркнул глава государства. Так он ответил на опасения об отсутствии масштабных трат из ФНБ во время пандемии.

Да, он [ФНБ] у нас вырос, и в рублёвой части значительно — на 70%, по-моему. Но это связано ещё и с курсовой разницей. <...> Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но «подушка безопасности» у нас должна быть, — отметил политик.

Президент также напомнил, что в соответствии с законодательством расходование средств Фонда на инфраструктурные проекты возможно при превышении его ликвидной части выше 7% ВВП. Сейчас государство выходит на уровень 7,1%, а ликвидная часть составляет 8,2 трлн рублей, рассказал глава государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин рассказывал, что объём золотовалютных резервов России по состоянию на середину октября составил $585 млрд, а размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) — около $176 млрд