https://static.news.ru/photo/50b5689c-637d-11ea-9716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Импорт антибиотиков в Россию в январе 2020 года вырос на 30% — до $12,5 млн.

В целом ввоз зарубежных медикаментов в РФ в январе 2020-го сократился на 50,4% — до $219,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с января по август 2019 года импортировала медикаментов на $5,66 млрд, что более чем на 5% превышает показатель предыдущего года. Ввоз антибиотиков за восемь месяцев прошлого года увеличился на 22,1% — всего лекарств этой группы было закуплено на $104,2 млн. При этом ведомство отмечает, что в августе произошло уменьшение импорта медикаментов по сравнению с предыдущими месяцами 2019-го.