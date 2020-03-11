Импорт антибиотиков в Россию в январе 2020 года вырос на 30% — до $12,5 млн.
В целом ввоз зарубежных медикаментов в РФ в январе 2020-го сократился на 50,4% — до $219,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
Ранее NEWS.ru писал, что Россия с января по август 2019 года импортировала медикаментов на $5,66 млрд, что более чем на 5% превышает показатель предыдущего года. Ввоз антибиотиков за восемь месяцев прошлого года увеличился на 22,1% — всего лекарств этой группы было закуплено на $104,2 млн. При этом ведомство отмечает, что в августе произошло уменьшение импорта медикаментов по сравнению с предыдущими месяцами 2019-го.
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