Россия увеличила экспорт древесины на фоне санкций Россия увеличила экспорт досок на 10% за пять месяцев 2022 года

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Россия нарастила экспорт пиломатериалов на 10% с января по май 2022 года, несмотря на множественные антироссийские санкции, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза). Отмечается, что отечественные компании поставляют за рубеж доски, брус, пиловочник, балансовую древесину и фанкряж. Около 70% поставок пришлось на страны Азии.

Объем экспорта пиломатериалов из России в январе-мае 2022 года увеличился на 10%, до 11,2 млн кубометров, — говорится в сообщении.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, какие товары могут подешеветь в ближайшее время. Это пиломатериалы, которые после прошлогоднего взлета цен уже подешевели на 20%. Главным покупателем российской древесины является Китай, но не только на легальной основе. Незаконный вывоз дерева с дальнего Востока в соседнюю страну уже обернулся несколькими уголовными делами.

Коган добавил, что и роста цен в России ждать не стоит, так как покупательная способность населения не повышается, а падает.