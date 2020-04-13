Россия уведомила Люксембург и Мальту о росте налога на выводимые дивиденды

https://static.news.ru/photo/e3f51014-7d7f-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Министерство финансов РФ уведомило профильные ведомства Люксембурга и Мальты о внесении изменений в договоры по избежанию двойного налогообложения в части повышения налоговых сборов на дивиденды, которые выводятся за рубеж, до 15%.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина. До этого аналогичное уведомление было направлено в финансовое ведомство Кипра, передаёт ТАСС.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам — налоговым резидентам России — облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%.

Как писал NEWS.ru, ранее Минфин раскрыл показатели профицита бюджета РФ в январе – марте.