Экономика

Россия уведомила Люксембург и Мальту о росте налога на выводимые дивиденды

14:56, 13 апреля 2020 20
Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Министерство финансов РФ уведомило профильные ведомства Люксембурга и Мальты о внесении изменений в договоры по избежанию двойного налогообложения в части повышения налоговых сборов на дивиденды, которые выводятся за рубеж, до 15%.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина. До этого аналогичное уведомление было направлено в финансовое ведомство Кипра, передаёт ТАСС.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам — налоговым резидентам России — облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%.

Как писал NEWS.ru, ранее Минфин раскрыл показатели профицита бюджета РФ в январе – марте. 

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