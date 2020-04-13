Россия уведомила Люксембург и Мальту о росте налога на выводимые дивиденды

Министерство финансов РФ уведомило профильные ведомства Люксембурга и Мальты о внесении изменений в договоры по избежанию двойного налогообложения в части повышения налоговых сборов на дивиденды, которые выводятся за рубеж, до 15%.
Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина. До этого аналогичное уведомление было направлено в финансовое ведомство Кипра,
Сейчас дивиденды при выплате физлицам — налоговым резидентам России — облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%.
Как писал NEWS.ru, ранее Минфин раскрыл показатели профицита бюджета РФ в январе – марте.
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