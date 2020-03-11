https://static.news.ru/photo/2b133ff6-61a7-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, разорвав сделку с ОПЕК+, сделала правильный шаг, однако фактически оказалась не подготовлена к дальнейшему развитию событий. Такое мнение высказал член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев. По его словам, при низкой себестоимости российской нефти расторжение сделки ОПЕК+ было бы выгодно России, если бы не ситуация на внутреннем рынке.

По его словам, Россия препятствует развитию нефтяной промышленности, отбирая от продажи нефти и нефтепродуктов 85% прибыли в виде налогов.

Это — беспрецедентный уровень в мире. Вслед за нами идёт Норвегия с 65%. На Ближнем Востоке — от 25 до 40%. Мы убиваем свою нефтяную промышленность, — заявил он в интервью изданию «Ридус».

По словам эксперта, уровень налогов должен соответствовать среднемировым показателям. Кроме того существуют различные варианты налогообложения.

Десять лет назад был предложен налог на добавленный доход, который позволил бы нормально работать нашим регионам. Он вариативно применяется на конкретных проектах. Но не действует в целом, — пояснил Танкаев.

В результате таких действий правительства Арктический регион и Дальний Восток совсем прекратили геологоразведочные работы. Новые запасы на этих территориях не открываются. При этом , как заметил эксперт, у России масса возможностей для наращивания добычи нефти, учитывая, что 71% потенциальных нефтегазовых ресурсов мира находятся на нашей территории.

Ранее, как писал NEWS.ru, политолог Сергей Марков назвал обвал рынка нефти частью российского плана. По его словам, Москва и Эр-Рияд якобы решили действовать на упреждение, чтобы получить лучшую долю, и «от договора с ОПЕК+ перешли к хищнической политике на диком неуправляемом рынке».