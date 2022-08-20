Россия третий месяц подряд является главным импортером нефти в Китай

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Россия уже третий месяц является крупнейшим поставщиком нефти в Китай, передает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается, что ее импорт с начала года вырос на 4,4% по сравнению с предыдущим.

С начала года импорт из России составил 48,45 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, — пишет агентство.

Из сравнительных данных по поставкам нефти следует, что за июль Россия экспортировала в Китай 7,15 млн тонн: это превышает прошлогодний показатель на 7,6%. Однако суточный уровень поставок за май оказался ниже, чем в том году — 1,68 млн баррелей. В 2021-м Россия поставляла 2 млн баррелей.

Вторым поставщиком нефти в Китай после России является Саудовская Аравия с ее показателями в 6,56 млн тонн, или 1,54 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что из-за крупных объемов российских поставок импорт нефти из Анголы и Бразилии упал в годовом исчислении на 27% и на 58% соответственно. Из Венесуэлы или Ирана в прошлом месяце Китай нефть не покупал, госкомпании опасаются вторичных санкций США.

Ранее стало известно, что Афганистан планирует заключить с Россией соглашение о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизеля. Как сказал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, в целом Афганистану нужно более 4 млн тонн нефти, а достичь соглашения планируется до конца 2022 года.