Россия столкнулась с острой нехваткой долларов Инвестор Астафьев: российские банки столкнулись с проблемами при обмене долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные российские банки испытывают острый недостаток долларовых купюр нового образца, заявил в беседе с «Газетой.Ru» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. По его словам, после прекращения официальных поставок долларов из США коммерческие организации в стране вынуждены работать с теми запасами, которые уже были накоплены. И в основном это купюры, выпущенные до 2013 года.

При этом банки пытаются обернуть ситуацию в свою пользу и берут с граждан за новые доллары дополнительную комиссию. Кандидат экономических наук Ирина Ахмадуллина в свою очередь согласилась с тем, что наценка на новые доллары только растет. Она объяснила, что проблема стала особенно заметна весной, поскольку граждане начали приобретать американскую валюту для поездок за рубеж.

В одних банках объяснили, что доступность долларов нового образца зависит от отделений, обменять их можно по курсу от 82 до 86 рублей. В других заметили, что надеяться на новые доллары не стоит — их нет уже с января. Кроме того, клиенты банков отмечают, что в ряде случаев за новые доллары просят уже 91 рубль.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что майские праздники могут начаться с резкого падения рубля. Он спрогнозировал, что курс доллара может достигнуть отметки в 89,5 рубля. Эксперт объяснил это снижением ликвидности валюты и рядом внешних факторов.