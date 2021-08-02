Россия станет крупнейшим мировым экспортёром чая

Экспорт чая из России может вырасти на 45,6% к 2030 году и достигнет около 30 тысяч тонн. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

По данным центра, Россия стабильно входит в тройку крупнейших мировых импортёров чая. Кроме того, на протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост экспортных поставок чая: в 2020 году этот показатель вырос на 39,2% по сравнению с 2016 годом, что позволило России подняться на 11-е место в рейтинге крупнейших экспортёров чая. При сохранении нынешних тенденций российский экспорт чая может достигнуть около 30 тысяч тонн ($160 млн) к 2030 году.

По данным экспертов, в 2020 году объём поставок российского чая на зарубежные рынки составил 20,6 тысячи тонн, что на 3,5% выше уровня предыдущего года. За январь — май 2021 года было экспортировано 8,8 тысячи тонн чая — на $45,4 млн, что на 6% больше аналогичного периода 2020 года. Ключевыми потребителями российского чая в 2020 году стали Белоруссия и Казахстан, также осуществлялся экспорт чая в Израиль, Катар и другие страны.

По мнению экспертов, в дальнейшем ключевыми направлениями сбыта чая должны стать страны СНГ, в особенности Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Также не исключены поставки российского чая в Китай, страны Персидского залива и Африки.

Ранее поставщики предупредили ретейлеров о скором подорожании чёрного чая на 12%. Причиной называется возможное закрытие крупных плантаций в Индии, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом. Отмечается, что рост цен в рознице случится к осени и в случае резкого подорожания правительству России будет предложено снизить для производителей НДС до 10%.

В то же время эксперты отмечают, что сокращение Индией экспорта чая не приведёт к его дефициту в России, поскольку у России есть десятки других поставщиков, включая Китай, Шри-Ланку, Тайвань и Вьетнам.