Россия стала второй в рейтинге развивающихся рынков по версии Bloomberg

https://static.news.ru/photo/fab1f2d8-4069-11eb-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия заняла второе место в списке развивающихся рынков с наилучшими перспективами на 2021 год. Рейтинг составлен аналитиками Bloomberg для 17 стран с развивающимися рынками.

Страны оценивались по 11 показателям их экономического и финансового состояния, в том числе учитывался прогноз по росту ВВП, долг страны к ВВП, валютные резервы, реальная процентная ставка и т. д.

По данным издания, у России среди факторов, которые положительно повлияют на положение страны, хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.

Кроме того, отмечают специалисты, у России среди стран рейтинга самая низкая доля государственного долга — 14%, а инвестиционная позиция (разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны) составляет 30% от ВВП. По прогнозам экспертов, экономика России в 2021 году вырастет на 3%.

Первое место рейтинга занял Таиланд. В стране почти нет карантинных ограничений, зато есть хорошие валютные резервы, а инвестиционная позиция составляет 8% от ВВП. Последнее, 17-е место, у Китая. Несмотря на высокий прогнозируемый рост ВВП, у страны большая доля государственного долга и маленький валютный резерв, отмечают аналитики.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, падение ВВП в России в 2020 году составило 3,6% — меньше, чем во всей Европе и США. Глава государства заметил, что в ряде стран падение было ещё более существенным — например, в Великобритании оно составило 9%. Также Путин оценил масштабы снижения промышленного производства в РФ. По его словам, оно «подсело» на 3%, писал NEWS.ru.