Россия стала продавать нефть дороже — скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с эталонной маркой Brent уменьшилась с $40 до $20 за баррель, заявил ТАСС заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин. По его словам, это связано с подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и отказом банков предоставлять аккредитивы.

Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не 40 долларов, а 20 долларов. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать, — сказал он.