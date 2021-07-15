Россия стала покупать сахар за рубежом

В Россию ввезли 37,4 тыс. тонн импортного сахара. По данным Минсельхоза, эта мера должна насытить внутренний рынок, обеспечить потребности страны и стабилизировать цены. Об этом пишет «Российская газета».

Всего было заключено контрактов на беспошлинный ввоз более 350 тыс. тонн сахара из Алжира, Марокко, ОАЭ, Бразилии и Германии. Ввоз заграничного товара произошёл в целом из-за плохой погоды в прошлом году и сокращения площадей под выращивание свёклы. В итоге это привело к резкому росту цен на сахар.

Ввезённые 37,4 тыс. тонн импортного сахара не повлияют ни на цены, ни на обеспеченность продуктом, — отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Он добавил, что дешёвого российского сахара хватает потребителям, а ввезённый импортный остаётся не востребован из-за высокой цены, поэтому в нём нет необходимости.

Кроме того, пока ещё непонятно, каким будет урожай свёклы в этом году. Несмотря на то что площадь под выращивание была увеличена, сильнейшая жара может повлиять на результаты сбора урожая, что незамедлительно скажется на цене.

Ранее Минсельхоз сообщил, что ожидает рост цен на продукты в России в текущем году в пределах общей инфляции. В ведомстве отметили, что сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны.