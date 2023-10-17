Россия в сентябре стала главным поставщиком товаров в Турцию по морю РИА Новости: Россия в сентябре поставила в Турцию более 42 млн тонн грузов

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Россия в сентябре стала лидером по морскому экспорту товаров в Турцию, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных турецкого Управления мореходства. По данным агентства, рост объема поставок за год вырос более чем на 11%.

Порты Турции в сентябре приняли свыше 42,4 млн тонн грузов, из них 7,4 млн пришлось на товары из России, что на 2,9% меньше, чем в сентябре 2022-го. Этот показатель превышает почти на 11% данные за аналогичный период прошлого года, когда объем экспорта составил 6,7 млн тонн.

Лишь чуть менее 4% грузов из этого объема были поставлены кораблями под турецким флагом. Следом идут Египет, США, Греция и Ирак. Украина, занимавшая пятое место в списке экспортеров годом ранее, из первой пятерки выбыла, — говорится в сообщении агентства.

Объем грузов, обработанных турецкими портами в сентябре текущего года, оказался на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за минувшие девять месяцев страна приняла 391,8 млн тонн товаров, что на 4,2% ниже прошлогодних показателей.

Больше всего Турция закупает нефть, дизельное топливо, уголь, металлолом и каменноугольный кокс. При этом зерна в топе по объемам нет.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с представителями ООН и европейских стран по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы.