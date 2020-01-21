По итогам 2019 года Россия сохранила пятое место мирового рейтинга по запасам золота в резервах, заметно увеличив отрыв от КНР, сообщает пресс-служба российского Центробанка. Кроме того, РФ остаётся и крупнейшим покупателем этого драгоценного металла: в прошлом году на неё пришлось свыше 20% от всех закупок в запасы стран.

Как стало известно, Банк России за год нарастил резервы монетарного золота до 2270,56 тонны (на 159 тонн).

Китай, который ещё в 2018 году уступил РФ пятое место, в 2019-м также приобрёл данного драгметалла меньше (около 100 тонн). На конец года золотые резервы ЦБ КНР составляли 1948 тонн.

Между тем, различие по величине запасов у России и лидеров мирового рейтинга по-прежнему весьма ощутимо: у Соединённых Штатов — 8133,5 тонны, у Германии — порядка 3370 тонн. Заметно ближе Франция с 2436 тоннами и Италия с 2452 тоннами. Причём эти показатели неизменны годами. Далее следуют РФ и КНР. На 7-м месте стоит Швейцария со своими 1040 тоннами.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), которые приводит агентство «Прайм», покупки этого драгметалла центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и, по итогам января-сентября, выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 547,5 тонны.

Таким образом, по итогам 2019-го ожидается обновление рекордного показателя по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-летний рекорд в 651,5 тонны.

России очень везёт

Россия продолжает скупать драгоценный металл на международном рынке, что является закономерным фактором в условиях турбулентности всей мировой экономики, объясняют эксперты. По их словам, если проследить за ситуацией последних 20 лет, то экономики развитых стран оказались достаточно успешными в завоевании новых рынков для своих компаний, но вместе с тем рост их государственного долга к ВВП также стабильно возрастает.

Счётчик национального долга США Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так, госдолг США к ВВП страны к концу 2019 года находился на отметке в 107%, Италии — на уровне в 135%, а той же Греции — в 181%. При этом Афины в целом не представляют опасности для мировой экономики, если рассматривать их обособленно, но Греция является частью Европейского союза, а это уже сообщество стран, которое влияет своей политикой и на другие регионы, поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

Получается, что основные валюты, на которых основана международная торговля последнего времени, являются уязвимыми и представляют определённый риск для других стран и регионов, участвующих в торговых взаимоотношениях. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

По её словам, Китай также сложно рассматривать с точки зрения стабильной и устойчиво развивающейся экономики, принимая во внимание торговые войны и санкционную политику с США и ЕС, а также долговые проблемы внутри самой страны.

В связи с этим, отмечает эксперт РЭУ, возникает вопрос вложения средств в более стабильные активы, которые могли бы послужить инструментом хеджирования рисков для российской экономики, поэтому скупка золота Россией вполне объяснима и закономерна.

Между тем доля этого драгметалла в наших резервах планомерно увеличивается, говорит эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Ерохин. На 1 января 2020 года он составлял 20% от общего объёма международных резервов РФ.

Россия — единственное из 10 государств, имеющих крупнейшие золотые резервы, чьи запасы выросли за последние пять лет. В период с 2015 по 2018 год РФ закупала не менее 200 тонн золота ежегодно. Основная причина увеличения количества этого драгметалла в международных резервах — это санкции.

Кроме того, в условиях ограничительных мер РФ догоняет Саудовскую Аравию по размеру международных резервов, наращивая «подушку безопасности», сказал доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский.

По его словам, сейчас в мире межвалютная ситуация нестабильна, при этом золото как актив имеет весьма постоянный статус. А это значит, уточняет эксперт, что в любой момент Банк России, чтобы покрыть дефицит валюты, может начать совершать разные финансовые сделки с этим драгоценным металлом. Например, можно отдать его в залог, Швейцарии или Китаю. Поэтому оно — как бы его сегодня ни ругали — является идеальным активом, заключил Аршавский.

При этом глобальный кризис 2009 года уже показал, что прогнозы и рейтинги не имеют никакого значения, поэтому предположения о будущем фондов РФ в принципе неуместны, убеждена Екатерина Новикова.