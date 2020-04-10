Россия сократит нефтедобычу больше всех в мире

https://static.news.ru/photo/1ce75d34-7b3a-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

По итогам встречи ОПЕК+ страны пришли к соглашению о сокращении добычи нефти. Россия снизит уровень нефтедобычи больше других государств – на 1,8 млн баррелей в стуки.

Саудовская Аравия будет добывать на 1,3 млн баррелей в сутки меньше, говорится на сайте организации. Остальные страны сократят добычу на 22% (до 8,5 млн баррелей в сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Позднее глава страны Андрес Обрадор согласовал с американским лидером Дональдом Трампом снижение суточной добычи нефти на 100 тысяч баррелей.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.