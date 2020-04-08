Россия сократит добычу нефти на 14% ради сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/53b41228-79c1-11ea-b459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство энергетики России заявило, что страна сократит объём добычи нефти на 14%, если члены ОПЕК+ подпишут новое торговое соглашение.

Мы готовы сократить [добычу] на 1,6 миллиона баррелей в сутки, — заявил представитель Минэнерго в комментарии ТАСС.

Руководители Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) встретятся 9 апреля с министрами энергетики России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Обвал оказался вторым в истории после событий 1991-го, вызванных американской военной операцией в Персидском заливе. Поводом для падения цен весной 2020 года стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.