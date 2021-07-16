Россия сократила вложения в госдолг США до $3,8 млрд

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Россия в мае сократила вложения в государственные ценные бумаги США до $3,8 млрд. В апреле российские вложения в госбумаги США составляли $3,957 млрд, сообщает ТАСС.

Доля долгосрочных облигаций составила $305 млн, краткосрочных — $3,5 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. На сегодня самым крупным держателем ценных бумаг США является Япония ($1,26 трлн), на втором месте — Китай ($1,07 трлн).

Всего же внешний госдолг России перед другими странами составляет порядка $80 млрд, это примерно 5% ВВП страны.

С 14 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублёвые государственные облигации. При этом на вторичном рынке покупать и продавать российские государственные бонды по-прежнему разрешено.

Ранее сообщалось, что Россия по-прежнему остаётся в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки. К примеру, госдолг Японии в этом году составит 237,54% ВВП, Италии — 133,43%, США — 106,70%, Франции — 99,20%, Великобритании — 85,67%. В мировой экономике считается нормой уровень госдолга в 60% ВВП.