https://static.news.ru/photo/e6f6e6ea-5299-11ea-86c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imagebroker

Объём вложений РФ в государственные бумаги Соединённых Штатов уменьшился в декабре 2019 года до $9,974 млрд.

Это меньше, чем в ноябре того же года, на $1,5 млрд, следует из опубликованных американским Минфинов данных. Долгосрочными из этих вложений являются $4,27 млрд, а краткосрочными — $5,7 млрд, передаёт ТАСС.

На данный момент крупнейшим держателем американских госбумаг остаётся Япония ($1,15 трлн), за ней следует Китай с $1,07 трлн.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $794 млн — до $11,491 млрд. Из них $8,512 млрд приходится на краткосрочные бумаги, а $2,979 млрд — на долгосрочные. Увеличение вложений шло четыре месяца подряд, хотя в 2018 году они, как правило, сокращались.