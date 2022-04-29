Россия сократила добычу нефти на 8,7%

Станок-качалка / Фото Toniki/shutterstock.com

Среднесуточная добыча нефти в России в апреле сократилась на 8,7% по сравнению с уровнем марта — до 1,37 млн тонн на фоне санкций западных стран. Такое падение вызвано отказом европейских трейдеров от приобретения энергоресурса у российских госкомпаний, а также тенденцией к снижению переработки внутри страны, пишет «Коммерсант».

Минэнерго прекратило с марта публиковать сведения о добыче и переработке нефти. Однако известно, что значительно уменьшилось производство на проекте «Сахалин-1». Оператор проекта Exxon Neftegas сократил добычу почти на 11%, сейчас она составляет 25,3 тысячи тонн в сутки. Только 26 апреля добыча упала почти на 10%, а 27 апреля Exxon Neftegas объявил о режиме форс-мажора.

Данное решение компания приняла в связи с препятствиями для выполнения обязательств по соглашениям и проведения операций на уровне международных стандартов.

Министра климата и окружающей среды Польши Анна Москва ранее заявила, что Варшава после прекращения поставок российского газа намерена подтолкнуть к такому же решению и Германию. Также она поддерживает стремление Берлина к сокращению закупок российской нефти. Однако по ее словам, страна находится в менее выгодном положении, нежели Польша, так как технологически привязана к поставкам из России. По её словам, ФРГ не ставила задачу по диверсификации поставок, поэтому немецкая инфраструктура, в особенности НПЗ в Шведт, готова принимать только российскую нефть.