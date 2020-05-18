Россия сохранила второе место по добыче нефти

https://static.news.ru/photo/449613aa-990f-11ea-9632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Соединённые Штаты остались на первом месте по добыче нефти по итогам марта 2020 года, следует из данных организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI). Россия также сохранила второе место в рейтинге.

На третьем месте оказалась Саудовская Аравия, передаёт РИА Новости.

Добыча нефти в РФ в течение месяца снизилась на 0,3% по сравнению с февралём (36 тысяч баррелей). При этом США нарастили нефтедобычу на 0,7%, до 12,926 млн баррелей.

Переработка топлива на НПЗ в США сократилась на 3,9%, а России — на 0,25%.

Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия и Кувейт договорись на месяц приостановить добычу нефти на месторождении «Аль-Хафджи». Это будет сделано в рамках выполнения нового соглашения альянса ОПЕК+.