Россия снизила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья

https://static.news.ru/photo/f6176ebe-ab22-11eb-9487-96000091f725_660.jpg Фото: rosneftru/vk.com

В период с января по апрель этого года Россия сократила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья до 66,65 млн тонн. Это на 20,5% меньше, чем в те же месяцы в 2020 году. Об этом говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК, передаёт «Интерфакс».

Среднесуточный экспорт составил 4,07 млн баррелей. Отмечается также, что поправка на високосный год была учтена.

За январь — апрель 2021 года транзит Казахстана оказался на уровне 4,62 млн тонн, Туркмении — 641,3 тысячи тонн, Белоруссии — 559,3 тысячи тонн, Азербайджана — 253,76 тысячи тонн.

При этом российские нефтяные предприятия за указанный период увеличили экспорт в государства ближнего зарубежья на 95,7%, до 4,92 млн тонн. Экспорт в Белоруссию в сравнении с прошлым годом подскочил на 95,7%, до 4,92 млн тонн нефти.

Ранее глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшее время может вырасти на 5,2 млн баррелей в сутки. Эксперт предрёк рынку нефти новый суперцикл.