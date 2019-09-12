https://static.news.ru/photo/83b07e44-d7b4-11e9-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Киев как член Европейского энергетического сообщества принял на себя обязательства реализовать в своём законодательстве европейские энергетические нормы. Это значит, что с начала 2020 года России не нужен новый контракт для осуществления транзита газа в ЕС через Украину.

Оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион транзитные мощности. Их сможет выкупать «Газпром» для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок.

Пример успешности использования «Газпромом» аукционной системы — подача голубого топлива через ГТС Грузии в Армению. У компании не был заключён контракт с Тбилиси, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Киеве готовы к встрече по газу, которая будет проходить с участием делегаций России и Европейского союза. По его словам, украинская сторона понимает уровень риска, который создают проекты инфраструктуры с политическим подтекстом, включая «Северный поток — 2».