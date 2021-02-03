Россия с середины 2020 года экспортировала рекордный объём пшеницы

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За период с середины прошлого года по конец января экспорт зерновых в России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, при этом за указанный период экспорт российской пшеницы за рубеж поставил новый рекорд.

С начала текущего сельскохозяйственного сезона (длится с июля 2020 года по июнь 2021-го) Россия поставила за рубеж 34,3 млн тонн зерновых. Это рекордное значение по объёму российского экспорта. При этом также РФ обновила рекорд по поставкам за границу пшеницы: в июле — январе зарубежные партнёры получили около 29 млн тонн российской пшеницы, пишут «Ведомости».

Отмечаются высокие показатели экспорта в январе — за первый месяц 2021 года Россия отгрузила 3,2 млн тонн пшеницы, что также является рекордно высоким значением для января и почти в 1,5 раза превышает показатель прошлого года.

Эксперт по аграрному рынку Дмитрий Рылько считает, что рекордные объёмы экспорта российского зерна связаны с урожайным годом, ростом цен на мировом рынке и планами по введению экспортных пошлин. Также эксперты отмечают снижение предложения на мировым рынке со стороны европейских конкурентов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее экспортные пошлины на зерно в рамках квоты. Она начнёт действовать 15 февраля 2021 года.

Документ предполагает установление на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотной ставки вывозного таможенного сбора на пшеницу и маслин — €50 за тонну; на кукурузу — с 15 марта по 30 июня, €25 за тонну; на ячмень — €10 за тонну. Внутриквотные поставки ржи облагать пошлиной не собираются, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина РФ.