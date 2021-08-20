Россия резко увеличила экспорт нефти в Китай

Стоимость закупленной Китаем у России нефти за первые семь месяцев текущего года составила $21,48 млрд. Этот показатель оказался на 23,4% больше в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспортный рост российской нефти в Китай произошёл только в денежном выражении. Физический же объём импортированного в азиатскую страну сырья уменьшился на 9,6%, опустившись до отметки в 46,39 млн тонн.

В то же время Россия стала вторым для Китая партнёром среди ведущих поставщиков нефтяного сырья. Лидером в этом списке является Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев 2021 года импортировала в КНР 50,43 млн тонн на общую сумму в $22,85 млрд.

Следом за РФ в рейтинге расположился Ирак (30,76 млн тонн за $13,68 млрд), Оман (26,65 млн тонн, $12,14 млрд) и Ангола (22,85 млн тонн, $10,54 млрд). США оказались только на 10-й строчке (8,98 млн тонн, $4,17 млрд).

В прошлом году РФ также заняла второе место, поставив в Китай более 83,57 млн тонн за $27,3 млрд. Аналогичные показатели саудовских поставщиков составили 84,92 млн тонн за $28,05 млрд соответственно.

Ранее сообщалось, что России предсказали достижение рекорда по добыче нефти. По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, РФ к июлю 2022 года сможет установить уровень среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки.

Кроме того, решение ОПЕК+ о постепенном увеличении сырьевой добычи позволит России оправиться от сокращения показателей, которое было связано с коронавирусной пандемией.