Россия резко увеличила экспорт морских ежей в Японию

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Морской еж

В апреле текущего года Россия увеличила экспорт морских ежей в Японию на 45% по сравнению с весной 2023 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные взаимной торговли государств. Объем закупок ежей из России за один месяц весны оценивается в около 900 млн рублей по среднему курсу. Россия стала единственным поставщиком морских деликатесов в Японию.

Такая динамика закупок наблюдается на фоне того, что оператор японской АЭС «Фукусима» в августе 2023 года начал сброс в океан охлаждавшей поврежденные реакторы воды, которую очистили от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

Ранее Минфин Японии со ссылкой на данные по внешней торговле сообщал, что импорт из России в мае снизился на 32,2 процента. По информации ведомства, экспорт на российскую территорию также сократился 21,8 процента.

В денежном эквиваленте отправка товаров и ресурсов в Россию составила 27,81 млрд иен ($176 млн). Импорт оказался равен 64,25 млрд иен ($406,5 млн). Общий товарооборот в мае остановился на показателе чуть более 92 млрд иен ($582,5 млн).

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна в течение последних двух лет перенаправила примерно 80% экспорта энергоресурсов на рынки в дружественные страны. В частности, министр имел в виду Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку.