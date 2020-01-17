https://static.news.ru/photo/da995b54-3911-11ea-81db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Майорова/РИА Новости

Россия и Белоруссия продолжат вести переговоры по нефтяному вопросу. Об этом после встречи исполняющего обязанности вице-премьера РФ Дмитрия Козака с белорусским зампредом правительства Игорем Ляшенко сообщил знакомый с ситуацией источник.

В настоящее время основной проблемой является отсутствие с 1 января 2020 года контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям — «Роснефти» и «Газпром нефти», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно.

После этого Минск направил Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии.