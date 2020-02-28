https://static.news.ru/photo/0bb2309a-5a18-11ea-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Российское золото уехало в Великобританию. В 2019 году Москва продала Лондону золота на рекордные $5,33 млрд. Как сообщает РБК, это в 12 раз больше предыдущих показателей.

Всего за прошлый год Россия получила за золото $5,74 миллиарда долларов, большую часть этих денег заплатила Британия. Остальные 409 млн пришлись на другие 12 стран, включая Казахстан и Швейцарию.

Нарастить экспорт драгоценного металла России помог Brexit, следует из российских таможенных данных. Издание отмечает, что если ориентироваться на лондонский стандарт, Россия поставила в Великобританию не менее 9 тысяч слитков золота. Один слиток весит примерно 12,5 кг.

Помимо золота, Россия увеличила в эту страну экспорт платины и серебра, в 2 и 2,5 раза соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что золото впервые поднялось выше $1600 с начала 2013 года. Драгметаллы дорожают из-за опасений инвесторов, что эпидемия коронавируса нового типа негативно повлияет на мировую экономику.