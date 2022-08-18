Россия продала Индии и Китаю уголь, от которого отказался ЕС

Фото: Jonas Walzberg/Global Look Press

Уголь, от которого отказались страны ЕС, Россия продала Индии и Китаю. Благодаря этому объемы поставок за рубеж к предыдущему месяцу практически не изменились, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра развития энергетики (ЦРЭ).

В нем отмечается, что в июле прогнозировалось снижение поставок угля из-за санкций Евросоюза примерно на 3 млн тонн. Однако падение было компенсировано перенаправлением объемов на Восток. В частности, в Китай морским путем было доставлено 6,7 млн тонн угля и еще 2 млн тонн — в Индию.

В обзоре также указывается, что отечественный уголь торгуется с дисконтами свыше $200 — на 45–50% дешевле — независимо от направления.

С 1 августа странам Евросоюза запретили покупать российский уголь в рамках санкций, однако, по словам эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, спрос на него скорее всего обеспечат Индия, Китай, а также Турция. Эти страны продолжат наращивать поставки отечественного горючего благодаря его качеству и хорошей цене.