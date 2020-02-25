https://static.news.ru/photo/f8d12c8a-57ae-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг приостанавливает работу российских торговых представительств в США и странах Балтии. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

Мы же понимаем, как сейчас там складывается и экономика и как складываются наши торгово-экономические отношения. Здесь дополнительной поддержки со стороны торгпредств не требуется, — цитирует его ТАСС.

При этом в ряде стран Минпромторг, напротив, активизирует свою деятельность. В частности, Мантуров рассказал о планах создания региональных хабов по поддержке российского экспорта в Мексике и Саудовской Аравии.

Ранее NEWS.ru писал, что США ввели экспортные ограничения в отношении России. Мера коснётся товаров технологического и военного значения. Ограничения будут применяться при выдаче экспортных лицензий в сфере ядерного нераспространения, ракетных систем различного уровня и беспилотников.