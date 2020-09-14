Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/63950a5e-f68e-11ea-962c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы это исполним, — цитирует ТАСС Путина.

По словам президента РФ, в настоящее время министры финансов обеих стран уже прорабатывают этот вопрос.

Как писал NEWS.ru, Путин также высказался относительно событий, которые происходят на территории Белоруссии после выборов 9 августа. По словам российского лидера, белорусы должны сам разобраться с имеющимся положением дел. Кроме того, Путин назвал начало работы над белорусской Конституцией логичной и своевременной идеей.

Встреча двух президентов в формате «один на один» проходит в Сочи. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что переговоры продлятся столько, сколько понадобится. В пресс-службе Лукашенко отмечали, что лидеры собираются обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международные проблемы и не только.

Для Лукашенко эти переговоры проходят в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.